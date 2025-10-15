Gartenhütte in Reutlingen angezündet - Jugendliche verdächtigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Vollbrand einer Gartenhütte in Reutlingen am Dienstagabend. Eine Zeugin hatte gegen 21.40 Uhr über Notruf eine in Flammen stehende Laube in einer Kleingartenanlage in der Tannenberger Straße gemeldet, teilte die Polizei mit. Der Brand konnte von der Feuerwehr gegen 22.30 Uhr gelöscht werden, dennoch brannte die rund neun Quadratmeter große Hütte vollständig ab. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 6.000 Euro.

Ein Zeuge hatte sich zuvor bei Löschversuchen leichte Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte die Hütte vorsätzlich angezündet worden sein. Ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger war von einem Zeugen zeitweise festgehalten worden, konnte im weiteren Verlauf jedoch flüchten. In die Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Polizei hat bereits konkrete Ermittlungen zu zwei tatverdächtigen Jugendlichen aufgenommen.