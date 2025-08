Fußgängerin von Lkw in Reutlingen erfasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 81 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Einmündung Friedrich-/ Reutlinger Straße erlitten. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 10.20 Uhr die Friedrichstraße mit einem Lkw und wollte an der Einmündung mit der Reutlinger Straße nach rechts abbiegen. Hierzu hielt er an der dortigen Stopp-Stelle zunächst an. Als er anschließend wieder anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit der Seniorin, die die Friedrichstraße von rechts nach links überqueren wollte. Die 81-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (pol)