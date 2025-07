Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Fußgängerin hat sich bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag am Europaplatz in Tübingen schwer verletzt. Das berichtet die Polizei. Die 37-jährige Frau stürzte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Rollator beim Befahren eines Bordsteins und verletzte sich durch den nachfolgenden Sturz schwer. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. (pol)