Fußgängerin in Belsen angefahren und verletzt

MÖSSINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Breitestraße in Belsen ist eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Kurz nach 7.30 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit einem Kia Sorento die Breitestraße und bog nach der Kreuzung zur Goethestraße rechts auf den dortigen Parkplatzbereich ab. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Fahrerin hierbei eine 29 Jahre alte Fußgängerin, die ihr auf dem Gehweg entgegenkam und zu den Parkplätzen lief. Die Frau wurde mit der Fahrzeugfront erfasst und infolgedessen zu Boden geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die 29-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden. (pol)