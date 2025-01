Fußgänger in Reutlingen von Auto angefahren und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Reutlingen erlitten. Das teilte die Polizei mit. Eine 37-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit einem Skoda auf der Rommelsbacher Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs.

An der Kreuzung mit der Föhrstraße bog die Frau nach rechts in Richtung B28/Schieferstraße ab. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah sie einen 25 Jahre alten Fußgänger, der den dortigen Fußgängerüberweg von der Schieferstraße kommend in Richtung Föhrstraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Mann zu Boden. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. (pol)