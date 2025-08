Frontalkollision in Dettingen: Zwei Leichtverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend auf der L380a ereignet hat. Gegen 19 Uhr kam es zwischen Metzingen-Neuhausen und Dettingen a.d.E., im dortigen Kreuzungsbereich, zu einer Kollision zwischen einer 33-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Renault Zoe und eines 18-jährigen Fahrzeugführers eines VW Golf. Die 33-Jährige bog von der B28 herkommend in Richtung Neuhausen ab und übersah hierbei den aus Dettingen a. d. Erms entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer des VW Golf.

Hierbei kam es zur Kollision wobei beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitten und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Außerdem war zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. (pol)