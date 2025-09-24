Frau verletzt sich bei Auffahrunfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden ist es am Montagmittag auf der Schnarrenbergstraße in Tübingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Dort war kurz nach 13.30 Uhr ein 51 Jahre alter Mann mit einem Skoda Fabia unterwegs, als er auf Höhe der Ottfried-Müller-Straße auf den verkehrsbedingt haltenden Ford Focus einer 45-Jährigen auffuhr. Diese erlitt dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. In Summe dürfte sich der Blechschaden an den Autos auf etwa 5.200 Euro belaufen. (pol)