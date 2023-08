Frau wird in Metzingen von zwei Männern angegriffen - Täter unbekannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Gegen zwei unbekannte männliche Täter ermittelt das Polizeirevier Metzingen und die Kriminalpolizei nach einem Überfallversuch am Samstagabend gegen 22.30 Uhr an einer Bahnunterführung in der Heerstraße. Eine 45-jährige Frau kam von der Noyon-Allee mit ihrem Pedelec durch die Unterführung, als zwei männliche Täter sie mit mehreren Sprühstößen Pfefferspray angriffen und Geld forderten. Die Frau konnte trotz der erlittenen Augenreizungen in ein nahegelegenes Restaurant flüchten. Die Täter entfernten sich ohne eine erhaltene Beute zu Fuß. Die anschließend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. (pol)