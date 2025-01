Frau will Streit in Reutlingen schlichten: Von Mann geschlagen und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine 23-Jährige ist am Mittwochabend im Zuge einer Auseinandersetzung am Willy-Brandt-Platz in Reutlingen verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 20.45 Uhr war es am ehemaligen ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) Zeugenangaben zufolge zu einem verbalen Streit zwischen einem 29-Jährigen und einer noch unbekannten jungen Frau gekommen. Als die 23-Jährige, ihr Begleiter sowie eine vier- bis fünfköpfige Gruppe Jugendlicher dazwischen gingen, soll der 29-Jährige die 23 Jahre alte Frau geschlagen haben.

Anschließend soll aus der Gruppe der unbekannten Jugendlichen heraus nach dem Beschuldigten getreten worden sein. Als dieser einen Ast an sich nahm, ergriffen sowohl die Personengruppe als auch die junge Frau die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Während der unter Alkoholeinfluss stehende 29-Jährige nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, erlitt die 23-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (pol)