Frau stürzt in Betzingen über Kinder-Elektroauto: zwei Verletzte

REUTLINGEN-BETZINGEN. Ein kleines Kind und eine Fußgängerin sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Betzingen verletzt worden. Ein drei Jahre alter Junge war kurz nach 16.30 Uhr mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf dem Gehweg der Steinachstraße unterwegs. Zeitgleich verließ eine 58 Jahre alte Frau ein Geschäft und wurde von dem von rechts kommenden Buben erfasst. Daraufhin stürzten beide zu Boden. Die 58-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Kind konnte vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in die Obhut der Eltern übergeben werden. (pol)