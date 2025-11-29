Frau klettert in Tübingen über Zaun und reißt sich Finger ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schwer verletzt hat sich am Freitagabend eine 19 Jahre alte Frau, als sie auf einem Sportgelände am Freibad Tübingen über einen Zaun gestiegen ist. Das berichtet die Polizei. Gegen 19 Uhr wollte die junge Frau mit zwei Begleiterinnen über den Zaun klettern, um den Weg zu einem auf dem Sportplatz stattfindenden Fußballspiel abzukürzen. Hierbei verhakte sie sich mit ihrem Ringfinger der rechten Hand in dem Zaun. Als sie im weiteren Verlauf den Halt verlor und zu Boden fiel, wurde der Finger vollständig abgetrennt. Der Finger konnte durch umstehende Personen sofort gesichert und die Rettungskette in Gang gebracht werden. Der verständigte Rettungsdienst brachte die 19-jährige Frau nach einer medizinischen Erstversorgung umgehend in eine nahegelegene Klinik. Hier konnte der Finger zwischenzeitig durch Ärzte wieder angenäht werden. Ein Fremdverschulden wird beim derzeitigen Kenntnisstand ausgeschlossen. (pol)