Frau in Tübingen betrunken auf E-Roller unterwegs

TÜBINGEN. Einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sieht eine 23-Jährige entgegen, die am frühen Freitagmorgen einer Streife des Polizeireviers Tübingen in der Wöhrdstraße aufgefallen ist. Die Frau war dort gegen vier Uhr mit ihrem E-Scooter in leichten Schlangenlinien unterwegs, berichtet die Polizei. Eine Kontrolle ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab nachfolgend einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Neben einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wurde auch die Führerscheinstelle informiert. (pol)