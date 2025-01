Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Frau musste am Dienstagnachmittag aus dem Neckar gerettet werden. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 17 Uhr wurde eine Person in dem Fluss im Bereich der Bismarckstraße mitgeteilt. Die 27-Jährige konnte kurze Zeit später von der Feuerwehr mit einem Rettungsring aus dem Neckar gezogen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (pol)