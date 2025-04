Frau in Riederich verwechselt Gas- mit Bremspedal und klemmt Mann ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Ein Verletzter und Schaden in Höhe von etwa 8.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in der Hegwiesenstraße. Eine 43-Jährige wollte gegen 7.30 Uhr mit ihrem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW umparken. Dabei verwechselte sie offenbar das Gas- mit dem Bremspedal, sodass der BMW mit einem davor geparkten Mercedes kollidierte und diesen auf einen Ford Transit aufschob.

Dabei wurde ein 54 Jahre alter Mann, der zwischen dem Mercedes und dem Ford stand, um aus diesem etwas auszuladen, kurzzeitig eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes ins Krankenhaus. (pol)