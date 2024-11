Frau in Reutlingen von Auto erfasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Leichtverletzte und insgesamt drei beschädigte Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Parkplatz in der Emil-Adolff-Straße ereignet hat. Gegen 2.10 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw Opel Zafira die Emil-Adolff-Straße in Fahrtrichtung Schieferstraße, um auf einen Parkplatz abzubiegen. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte er hierbei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW 430. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen ebenfalls geparkten Mercedes CLK geschoben. Im weiteren Verlauf touchierte der Opelfahrer eine 19-jährige Fußgängerin, welche sich leicht verletzte.

Die Frau wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, konnte es nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 25-Jährigen ergab, dass dieser vermutlich unter Drogenbeeinflussung stand, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Nach bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen, dürfte der Unfallverursacher nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. (pol)