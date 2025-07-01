Frau im Kreis Reutlingen fällt auf Betrüger mit angeblichen Heizöl-Schnäppchen herein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Polizei warnt vor aktuell erneut vermehrt auftretenden Betrügereien mit Heizöl-Angeboten, die mit einem scheinbar günstigen Preis Verbraucher in die Falle locken sollen. Nachdem das Geld per Vorkasse überwiesen wurde, erfolgt keine Öllieferung und die Betrüger sind auch nicht mehr zu erreichen.

So wurde vor wenigen Tagen eine Geschädigte aus einer Reutlinger Kreisgemeinde Opfer einer solchen kriminellen Handlung. Die Frau orderte im Internet eine Öllieferung und musste dafür innerhalb von 48 Stunden den fälligen Gesamtbetrag im Voraus überweisen. Am zugesagten Liefertag kam jedoch kein Heizöl bei ihr an.

Eine Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen günstigen Händler war nicht mehr möglich. Es gibt einige wichtige Tipps und Verhaltenshinweisen, um Fakeshops zu erkennen und nicht auf die Betrugsmasche hereinzufallen. Zunächst sollten Kunden das Impressum der Seite auf Seriosität prüfen. Weiterhin gibt es diverse Internetseiten, die potenzielle Fakeshopseiten auf Anfrage hin überprüfen, wie zum Beispiel die des Verbraucherschutzes. Bei geforderten Vorab-Überweisungen, insbesondere wenn diese auch noch an ausländische Konten gehen sollen, ist höchste Vorsicht geboten. Auch können auffällig günstige Angebote arglose Besucher verlocken, unüberlegt eine Bestellung aufzugeben. (pol)