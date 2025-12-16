Pannen-Auto sorgt für Stau im Reutlinger Scheibengipfeltunnel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Pannen-Pkw hat am Montagmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Reutlinger Scheibengipfeltunnel geführt. das berichtet die Polizei. Der Peugeot einer 70-Jährigen war gegen 14 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf der Fahrspur Richtung Metzingen liegengeblieben. Ein zu Hilfe eilender 39-jähriger Verkehrsteilnehmer, schob in der Folge den nicht mehr fahrbereiten Wagen in eine Nothaltebucht. Der Mann musste jedoch daraufhin durch den Rettungsdienst mit gesundheitlichen Problemen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Wagen der 70-Jährigen wurde nach rund einer Stunde durch einen Abschlepper geborgen und abtransportiert. (pol)