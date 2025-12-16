Falsche Bankmitarbeiter bringen Reutlinger Senioren um Tausende Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach mehreren Betrugsstraftaten am Montag in Reutlingen warnt die Polizei vor der Masche des sogenannten falschen Bankmitarbeiters. Im Laufe des Tages meldeten sich verschiedene Unbekannte telefonisch bei Seniorinnen und Senioren und gaben sich als Bankmitarbeiter aus, berichtet die Polizei. Die Kriminellen gaukelten im Gespräch beispielsweise unbezahlte Rechnungen vor und erfragten bei den Geschädigten die PIN der Bankkarten. In zwei Fällen übergaben die getäuschten Opfer zuhause die Bankkarte gar an die Täter. Diese hoben in der Folge vierstellige Beträge von den Konten ab.

Die Polizei Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang dringend: »Lassen Sie nur Personen in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, die Sie kennen! Geben Sie niemals Ihre Bankkarte oder Ihre PIN an fremde Personen heraus. Weder die Polizei, noch ein Bankmitarbeiter wird dies jemals von Ihnen verlangen. Rufen Sie im Zweifelsfall Ihre Angehörigen oder die Polizei an.«

Weitere Tipps zum sicheren Umgang mit Zahlungskarten gibt es auf der Webseite der Polizei. (pol)