Reutlinger Stadtverkehr: Busse bleiben samstags gratis

REUTLINGEN. Es war einer der 16 Punkte zur Stärkung der Innenstadt und er war von Beginn an ein Erfolg: Seit dem 6. Juli 2024 ist der Bus im Stadtverkehr samstags kostenlos. Seitdem verzeichnet die Reutlinger Stadtverkehrs GmbH (RSV) einen Fahrgastzuwachs von 22 Prozent an den Samstagen. Davon profitieren auch die Einzelhändler und Gastronomen in der Stadt.

Allerdings wurde dieses Angebot zunächst zeitlich begrenzt. »Es läuft Ende des Jahres automatisch aus, wenn wir nichts anderes beschließen«, erläuterte Finanzbürgermeister Roland Wintzen den Mitgliedern des Finanz- und Wirtschaftsausschusses (Fiwa). Auch dem Gemeinderat wurden diese Pläne in der Sitzung am Dienstag vorgestellt. Die Verwaltung schlägt vor, den Ticket-freien Samstag in der Wabe 220 bis Ende 2027 fortzuführen. »Die Finanzierung soll im Doppelhaushalt 2026/2027 über das Budget des Amtes für Stadtentwicklung und Vermessung erfolgen und ist als Bestandteil der Betriebskostenzuschüsse an die RSV GmbH geplant«, so der Vorschlag in der Beschlussvorlage. Die Kosten liegen im Jahr 2026 bei 485.000 Euro, im Jahr 2027 bei 505.000 Euro.

»Das ist eine gute Sache«

Lob für dieses Angebot gab es von vielen Gemeinderäten. »Das ist eine gute Sache«, so Georg Leitenberg (FWV), »es belebt die Innenstadt«. Weshalb seine Fraktion mit dem Vorschlag der Verwaltung mitgehen könne. Ebenso sahen es Vertreter von CDU, SPD und den Grünen, die sich zu Wort meldeten und für eine Fortführung des Busses plädierten.

Anders sieht es allerdings bei dem Ringbus aus, der ebenfalls am Samstag seine Runden dreht. Es ist ein kleineres Fahrzeug, einer der einstigen Quartierbusse, der 33 Fahrten an jedem Samstag anbietet. Genutzt wird der Bus im Durchschnitt von 68 Personen pro Tag, rund ein Drittel der Fahrten seien Leerfahrten. Das lohne sich nicht, waren sich Verwaltung und der Ausschuss einig. Das Angebot wird auf Jahresende eingestellt. Dennoch betonte Wintzen, dass er es gut finde, dass man die Möglichkeit genutzt habe, etwas Neues zu probieren. (GEA)