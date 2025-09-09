Frau aus Tübingen vermisst

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach der 61 Jahre alten Petra Herrmann aus Tübingen fahndet derzeit die Polizei. Herrmann hatte am Sonntag, 7. September, gegen 16 Uhr eine Tübinger Klinik verlassen. Als sie am Abend noch nicht zurückgekehrt war, erstattete das Klinikpersonal Vermisstenanzeige bei der Polizei. Noch in der Nacht eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen, Flächensuchhunden der Rettungshundestaffel auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verliefen bis zum Dienstagnachmittag ergebnislos. Die Vermisste ist schlecht zu Fuß und bewegt sich vorzugsweise mit dem Bus oder der Bahn fort. Zwischenzeitlich kann eine hilflose Lage der 61-Jährigen nicht mehr ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihr gefahndet wird.

Wer hat die Vermisste gesehen?

Die Gesuchte ist etwa 164 Zentimeter groß und von kräftiger Figur. Sie hat schwarze, volle, kurze Haare. Die Frau war zuletzt mit einem türkisfarbenen Oberteil mit Palmen, einer schwarzen Hose sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Kriminalpolizei Tübingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (pol)