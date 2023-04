Ford kracht in Metzingen gegen Laternenmast - Ursache noch unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Dienstag hat sich gegen 15.30 Uhr in der Metzinger Eisenbahnstraße ein Autounfall ereignet. Andrea Kopp, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen, berichtet, dass ein weißer Ford Mustang in der Nähe des Bahnhofsvorplatzes gegen einen Laternenmast gefahren ist. Der Wagen ist dadurch insbesondere an der Front stark beschädigt worden. Was die Unfallursache ist, konnte Kopp am Nachmittag noch nicht sagen. Schließlich war der Einsatz vor Ort in Metzingen zu deisem Teitpunkt noch nicht beendet. »Unsere Kollegen ermitteln noch.« Unklar ist auch, ob es Verletzte gibt, und wenn ja, wie viele und wie stark deren Verletzungen sind. Es sei vorsorglich ein Rettungstransportwagen vor Ort gewesen. Klar sei laut Polizeisprecherin Kopp, dass keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren. »Das Auto muss abgeschleppt werden«, sagte sie. (mak)