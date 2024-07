Feuerwehreinsatz in Tübingen wegen Rauch in Küche - Bewohnerin kommt in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zum Alarm eines Rauchmelders sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag in die Aeulestraße ausgerückt. Dort war es in der Küche eines Einfamilienhauses beim Zubereiten einer Mahlzeit in einem bereits älteren Ofen zu einer Rauchentwicklung gekommen, in deren Folge der Rauchmelder auslöste. Aufmerksame Nachbarn führten die bereits lebensältere Bewohnerin aus dem Haus, das von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz war, anschließend belüftet wurde.

Verletzt wurde niemand. Ein Rettungswagen brachte die Dame vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. (pol)