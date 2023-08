Feuerwehreinsatz in Bad Urach wegen Gasaustritt in Wohnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Eine Fehlbedienung beim Auswechseln einer Gaskartusche an einem Campingkocher hat am Donnerstagabend in der Straße In der Musel zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 21.25 Uhr waren Einsatzkräfte alarmiert worden, weil eine 59-jährige Bewohnerin beim Wechsel der Kartusche ausgetretenes Gas eingeatmet hatte.

Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. Die Wohnung musste lediglich durchlüftet werden. Die Bewohnerin blieb nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst unverletzt und konnte anschließend wieder zurück in ihre Wohnung. Ein Sachschaden war nicht entstanden. (pol)