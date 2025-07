Feuerwehr löscht Brand in einer Reutlinger Lagerhalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer Lagerhalle im Schelmenreuteweg in Reutlingen-Sondelfingen sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, gegen acht Uhr, ausgerückt. In einem unter anderem als Umkleidebereich genutzten Raum war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Dazu war auch das Öffnen einer Zwischendecke erforderlich.

Zuvor hatte der Eigentümer bereits erste Löschversuche unternommen. Der betroffene Raum ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (pol)