Feuer in Tübinger Mehrfamilienhaus: Spülmaschine als Ursache

TÜBINGEN. Am Freitagvormittag ist es in der Tübinger Brunsstraße zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 11.55 Uhr verständigte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses die Rettungskräfte, nachdem in einer Nachbarwohnung ein Rauchwarnmelder angeschlagen hatte und er selbst Brandgeruch wahrnehmen konnte. Die angerückte Feuerwehr konnte einen Brand in der Küche feststellen, welcher mutmaßlich von der Spülmaschine ausging. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übertritt der Flammen auf die restliche Wohnung verhindert werden.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Die Bewohnerin befand sich zum Ausbruchszeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. (GEA)