Feuer in Altkleidercontainer in Undingen gelegt

SONNENBÜHL. Zu einer Sachbeschädigung an einem Altkleidercontainer ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Sonnenbühl-Undingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein Anwohner stellte gegen 02.30 Uhr fest, dass ein Altkleidercontainer in der Lindenstraße in Brand gesetzt wurde und alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Container rasch löschen. In der ersten Befragung des Zeugen teilte dieser mit, dass er in unmittelbarer Nähe zwei jugendliche Personen wahrnahm. Die eingeleitete Fahndung nach den Jugendlichen verlief ergebnislos. In welchem Zusammenhang die Jugendlichen mit dem Brandgeschehen stehen, ist Gegenstand der vom Polizeirevier Pfullingen geführten Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 5.000 Euro geschätzt. (pol)