Auto brennt in Undingen fast vollständig aus

SONNENBÜHL. Ein technischer Defekt ist derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Sonntagabend im Sonnenbühler Ortsteil Undingen. Das berichtet die Polizei. Ein 54-Jähriger war gegen 19.10 Uhr mit seinem BMW auf der L382 von Genkingen in Richtung Undingen unterwegs, als er eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum bemerkte und seinen Wagen in der Robert-Bosch-Straße abstellte. Unmittelbar darauf schlugen schon Flammen aus dem Motorraum, die sich wenig später auf den Fahrzeuginnenraum ausbreiteten.

Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen löschen. Nicht mehr zu verhindern war allerdings, dass der BMW nahezu ausbrannte. Der Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert.