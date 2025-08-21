Mann baut in Undingen Schloss Lichtenstein in Garten

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Wer kann schon behaupten, Schlossherr zu sein? Johann Hölz kann's jetzt. Er hat zwar keinen Adelstitel, kein blaues Blut fließt durch die Adern des Handwerkers und Malers. Er ist aber derart fasziniert vom Schloss Lichtenstein, dass er es immer wieder in Öl auf Leinwand malt. Er hat's fotografiert und besucht. Es begleitet ihn sein Leben lang. Schon als Jugendlicher, als er zur Lehre nach Reutlingen ging und abends zurück nach Hause auf die Alb fuhr, war er vom Schloss fasziniert. Das prägt. Eines seiner Lichtenstein-Bilder hat er dem Sonnenbühler Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger (CDU) für dessen Büro in Stuttgart mitgegeben. Und auch Karl Philipp Fürst von Urach schenkte Hölz eines seiner Schloss-Bilder, als der wirkliche Schlossherr 2021 zu Besuch in Hölz’ Atelier kam.

Er hat extra Lichtenstein-Kalender aufgelegt - mit Schlossbildern zu allen Tages-, Nacht- und Jahreszeiten, aus ungewohnten Perspektiven. 2024 hat Johann dem geliebten Märchenschloss auf dem Felssporn über dem Tal eine eigene Ausstellung in seinem Kunsthaus Alte Schule in Undingen gewidmet - mit Bildern von Gastkünstlern und eigenen Werken. »Wenn ich 50 Lichtensteine gemalt habe, dann baue ich das Schloss nach«, hat er sich mal gesagt. Vor einem Jahr waren's noch 40 Lichtensteine, die im Atelier entstanden sind, die 50er-Marke hat Johann Hölz mittlerweile geknackt.

Für die Bauern Abfall, für Johann Hölz Baumaterial

Also gesagt, getan. Seit der Fasnet in diesem Jahr laufen die Arbeiten am Schlossnachbau. Die Vorderseite des echten Lichtenstein hatte er ausgemessen. Dann ging's ans Reißbrett und die Konstruktionszeichnung - der Maßstab muss schließlich stimmen -, und er machte sich daran, das Material zu besorgen und die Einzelteile zu fertigen. Schließlich sollte auch der Fels nachgebildet werden. Da man auf der Alb auf Teufels Hirnschale lebt, pflügen die Landwirte auf den Äckern immer wieder Steine nach oben. Die sammeln und lagern sie. Dort in Steinhilben, wo Johann Hölz - geboren in Eglingen - lebt, wurde er auch fündig auf dem Steinablageplatz der Bauern. Nur da finde man diese flachen Steinplatten, die Johann Hölz zum Fundament zusammengefügt hat. Drei bis vier Hänger benötigte er. Angesprochen darauf, was er mit den Brocken anstelle, erklärten ihn die Steinhilber für verrückt.

Da braucht's ordentlich Muskelkraft. Nachbar Walter Früh und Johann Hölz stellen den Turm des Lichtenstein-Nachbaus auf. Foto: Cordula Fischer Da braucht's ordentlich Muskelkraft. Nachbar Walter Früh und Johann Hölz stellen den Turm des Lichtenstein-Nachbaus auf. Foto: Cordula Fischer

Das Bauwerk selbst entstand aus Holz. In feinster Fertigbauweise. Hölz als versierter Handwerker - im November wird der Malermeister 75 Jahre, 2027 will er seinen Betrieb nach 50 Jahren an die nächste Generation übergeben - kennt sich aus, schaffte auch zwei Jahre bei SchwörerHaus. »Ich weiß, wie's geht.« Daheim zur Probe zusammengebaut und für gut befunden: Die Einzelteile wurden nach Undingen transportiert und auf dem »Fels«-Fundament aufgestellt. Aber was ist mit dem prägnanten Turm? Auch dafür fand Johann Hölz eine Lösung, er besteht aus riesigen Lüftungsrohren, die er aus Wilsingen bekam. Und auf 4,20 Meter Höhe zusammengesetzt hat und oben sogar die Zinnen nachgebildet hat. Innen wird noch Beton hineingegossen, damit er stabil steht und eine Ebene auf etwa 1,20 Höhe entsteht. Ein wenig darüber befindet sich an der Rückseite ein Rundbogenfenster: »Damit die Friedhofskatze hinein kann« und im Winter einen warmen Unterschlupf hat.

Fresken mit Sonnenbühl-Motiven

Den Turm aufzustellen, war eine enorme Arbeit. Allein der Putz wiegt 60 Kilo, Familienmitglieder und Nachbar Walter Früh wuchteten - wie beim Fasnetsbaumstellen - mit Stangen am vergangenen Samstag zu viert das Objekt in die Senkrechte. Der Mini-Lichtenstein bekommt auch noch richtige Fensterscheiben. Die stammen, hübsch recycelt, von den Fenstern der Alten Schule, die einige Meter entfernt steht. Klar, der Schlossbau dient nicht nur Johann Hölz' Leidenschaft für das Schloss Lichtenstein: Es wird der Mittelpunkt des Spielplatzes sein, den er auf seinem Grundstück angelegt hat. Und soll den künftigen Sandkasten vor Katzen und Wind und Wetter schützen. Eine Tür wird noch eingebaut, das Dach aus Blech noch gedämmt, damit es innen nicht schwitzt und es für die Kinder angenehm ist, drin zu spielen. Eine Sitzbank kommt noch hinein. Und innen wird Johann Hölz noch alles verputzen. Auch Deckenmalereien plant der Schlossherr. Die Fresken sollen Sonnenbühler Motive zeigen - da weicht der Bauherr vom Original ab. Und eine Fahne soll auch oben am Turm wehen: eine Sonnenbühl-Flagge. Vielleicht spendiert der Bürgermeister eine. Keine schlechte Idee: Schließlich hatte eine nicht heimische Zeitung schon mal den Lichtenstein nach Sonnenbühl verortet.

Idyllisch gelegen, das schwäbische Märchenschloss Lichtenstein. Auch der Nachbau in Johann Hölz' Garten. Foto: Cordula Fischer Idyllisch gelegen, das schwäbische Märchenschloss Lichtenstein. Auch der Nachbau in Johann Hölz' Garten. Foto: Cordula Fischer

»Das wird richtig schee«, freut sich Johann Hölz. Und spielt schon mit einer neuen Idee: Ein Bett hätte spielend Platz im knapp zwei Meter langen und 1,20 Meter breiten und drei Meter hohen Schlossbau - für Abenteuerlustige fürs Outdoor-Nachterlebnis. Und vorm herrschaftlichen Sitz lässt es sich auch prima malen - vielleicht ein Bild vom Lichtenstein? Bestimmt werden viele Leinwände mit Johann Hölz' Lieblingsmotiv künftig nicht nur im Atelier, sondern plein air - unter freiem Himmel - mit dem Lichtenstein im Rücken gestaltet. »Ich bin gespannt, was der Fürst sagt«, sagt Johann Hölz. »Wenn's innen fertig ist, kann er gern vorbeikommen und es sich anschauen«, spricht er die Einladung aus.

Richtfest am Sonntag

Eingeladen zum Ende der aktuellen Ausstellung im Kunsthaus Alte Schule mit Bildern von Fachwerkhäusern im Landkreis Reutlingen sind alle Interessierten am Sonntag, 24. August. Um 14 Uhr öffnet die Galerie, um 16 Uhr beginnt die Finissage. Auch Musik gibt's. Und dann dürfen alle noch zum Richtfest des Schloss-Lichtenstein-Nachbaus im Maßstab 1:10 mitkommen. Auch dort plant Johann Hölz einige Überraschungen. Vielleicht kommt auch noch ein Richtkranz oder Bäumchen oben auf den Turm, eine Richtrede hat der Bauherr auf jeden Fall vorbereitet. Hoffentlich zerschlägt das geworfene Glas, damit der Haussegen im Mini-Lichtenstein nie schief hängt. Das Ritual wird Schlossnachbau und Neu-Schlossherrn aber sicher vor Unheil schützen. (GEA)