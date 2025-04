Feuer im Reutlinger Verwertungshof

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Um 11.38 Uhr ging am Sonntag bei der Polizei ein Anruf ein, dass es in einer Halle des Verwertunghofs in der Sondelfinger Straße brennt. Feuerwehr, Polizei und DRK sind derzeit mit 100 Einsatzkräften und 14 Einsatzkräften vor Ort. Auf GEA-Anfrage hieß es, dass es keine Verletzten gab.

Laut dem Reutlinger Kommandant Stefan Herrmann hat die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle, sodass es sich nicht ausbreiten kann. Der Einsatz wird laut Feuerwehrkommandant noch einige Stunden dauern. »Wir sind stark beschäftigt. Das Brandgut soll mit einem Bagger auseinander gezogen und Stück für Stück einzeln ablöscht werden.« Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Bewohner brauchen sich um ihre Gesundheit keine Sorgen machen, sagt Herrmann. »Sie sollten Türen und Fenster schließen und Klimaanlagen abschalten.« (ifi)