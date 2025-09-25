Fast zwei Meter große Elefanten-Figur aus Reutlinger Vorgarten gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem grell pinkfarbenen Elefanten fahndet der Polizeiposten Reutlingen-West. Die rund 180 cm große, einen Meter breite und etwa 30 kg schwere Deko-Figur aus Hartplastik ist über das vergangene Wochenende, vermutlich in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag, aus einem Vorgarten in der Dürerstraße gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Der Elefant hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Da zum Abtransport vermutlich mehrere Personen notwendig gewesen sein dürften, hoffen die Ermittler, dass die unübersehbare Deko-Figur irgendwo aufgefallen ist. Hinweise bitte an den Polizeiposten Reutlingen-West, Telefon 0712193940. (pol)