Fast drei Promille: Betrunkener E-Scooter Fahrer stürzt zwischen Metzingen und Eningen

METZINGEN. Ein 46-Jähriger musste am Sonntagvormittag eine Blutprobe abgeben, teilte die Polizei mit. Der Mann befuhr gegen 8.15 Uhr mit einem E-Scooter die K6714 von Metzingen in Richtung Eningen. Zeugenangaben fuhr er dabei in Schlangenlinien und stürzte zu Boden. Der 46-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von annähernd drei Promille. Der Gestürzte wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. (pol)