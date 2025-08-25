Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Fast drei Promille: Betrunkener E-Scooter Fahrer stürzt zwischen Metzingen und Eningen

Alkoholkontrolle
Ein Gerät der Polizei zur Messung des Atemalkoholwertes. Foto: Heiko Becker/DPA
Ein Gerät der Polizei zur Messung des Atemalkoholwertes.
Foto: Heiko Becker/DPA
METZINGEN. Ein 46-Jähriger musste am Sonntagvormittag eine Blutprobe abgeben, teilte die Polizei mit. Der Mann befuhr gegen 8.15 Uhr mit einem E-Scooter die K6714 von Metzingen in Richtung Eningen. Zeugenangaben fuhr er dabei in Schlangenlinien und stürzte zu Boden. Der 46-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von annähernd drei Promille. Der Gestürzte wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. (pol)
EningenMetzingen