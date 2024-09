Fahrzeugteile in Tübingen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Fahrzeugteile im Wert von rund 10.000 Euro sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Tübinger Schaffhausenstraße entwendet worden. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von 19.30 Uhr bis zehn Uhr auf das Gelände eines Automobile-Händlers.

Anschließend bauten die Diebe fachgerecht an vier Fahrzeugen der Marke Audi Außenspiegelgläser und Radarsensoren, die in der Frontstoßstange verbaut waren, aus. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)