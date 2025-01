Fahrzeug in Pfullingen nicht richtig gesichert

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Pfullingen entstanden. Ein 74-Jähriger hatte laut Polizei kurz vor 14 Uhr einen Skoda auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße abgestellt. Anschließend war er in das Geschäft zum Einkaufen gegangen. Da er an seinem Fahrzeug weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen hatte, machte sich das Auto selbstständig. Es rollte rückwärts vom Parkplatz auf die Daimlerstraße und abwärts auf das Gelände einer gegenüberliegenden Tankstelle.

Auf dem Tankstellengelände prallte der Skoda gegen einen dort stehenden Sprinter, dessen Fahrer in diesem Moment die Altkleidercontainer entleerte.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (pol)