Fahrzeug gerät in Dettenhausen in Brand

DETTENHAUSEN. Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte am Sonntagabend in die Tübinger Straße nach Dettenhausen ausgerückt. Gegen 18.10 Uhr war dort ein Opel aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Zeuge hatte den Brand entdeckt und mit ersten Löschmaßnahmen begonnen, die von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz war, zeitnah abgeschlossen werden konnten.

Nicht mehr zu verhindern war allerdings, dass an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Vorsorglich wurde der Ersthelfer, der bei seinem Löschversuch mittels eines CO-Löschers Gas eingeatmet haben könnte, vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Er blieb aber unverletzt.

Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die bisher auf einen technischen Defekt hindeuten. (pol)