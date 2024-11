Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz in Reutlingen schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag, kurz nach 14.15 Uhr, alleinbeteiligt in der Plattachstraße in Reutlingen gestürzt. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte das Rad in einer Kurve witterungsbedingt auf der nassen Fahrbahn weg und der 48-Jährige zog sich beim anschließend Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. (pol)