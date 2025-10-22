Fahrkartenkontrolle in Reutlingen eskaliert: Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen drei Fahrkartenkontrolleuren und mehreren Männern am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Silberburgstraße. Vorausgegangen war eine während der Fahrt der Buslinie 7 eröffnete Kontrolle. Zur weiteren Abklärung stiegen die Fahrkartenprüfer und vier Männer an der Haltestelle Silberburgstraße/Karlstraße aus dem Bus aus, wonach die vier Fahrgäste versuchten, vom Bus wegzurennen.

Nach derzeitigem Stand konnte ein 41-Jähriger von einem Kontrolleur trotz Gegenwehr festgehalten werden, wobei ein 45-Jähriger seine Flucht abbrach, umkehrte und das Prüfpersonal mit einem Tierabwehrspray bedroht haben soll. Bei der erneuten Flucht zu Fuß soll der 45-Jährige mit dem Reizstoff weitere Passanten bedroht haben, darunter ein sechsjähriges Mädchen, bevor er letztendlich von der alarmierten Polizeistreife vorläufig festgenommen werden konnte.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 45-Jährige im Besitz einer Fahrkarte war, sein 41-jähriger Begleiter hingegen nicht. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss und wurden nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07121/942-3333 Zeugen. (pol)