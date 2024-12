Fahrgast verletzt Kontrolleur in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 43-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend an einer Bushaltestelle in der Gartenstraße einen Fahrkartenkontrolleur gestoßen haben soll, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt.

Der 43 Jahre alte Fahrgast sollte gegen 20 Uhr beim Ausstieg an der Haltestelle Gartentor kontrolliert werden. Der Mann, der keinen gültigen Fahrschein besaß, soll den Kontrolleur nach hinten gestoßen haben, sodass dieser gegen einen Pfosten bei einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft fiel und sich dabei leicht verletzte. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Der 43-Jährige musste daraufhin unter erheblicher Gegenwehr von drei Kontrolleuren bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden. Da er im weiteren Verlauf über Schmerzen klagte, wurde er vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (pol)