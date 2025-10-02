Fahrerin blickt aufs Navi: Auto überschlägt sich auf B28 bei Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 35-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B28. Die Frau war gegen 23 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als sie kurz vor dem Parkplatz Mark-West, mutmaßlich durch einen Blick auf ihr Navigationsgerät, kurz abgelenkt war und zu weit nach links auf den Randstreifen geriet. Beim Gegenlenken übersteuerte sie ihren Wagen, kam zu weit nach rechts und fuhr auf die dort beginnenden Leitplanken auf. In der Folge wurde der Skoda ausgehebelt und überschlug sich mehrfach, bevor er auf dem Grünstreifen zwischen Parkplatz und der Fahrbahn auf der Fahrerseite zum Liegen kam.

Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus ihrem Auto befreien und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Skoda, an dem ein geschätzter Schaden von rund 20.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (pol)