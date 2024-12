Fahndungserfolg: Reutlinger Polizei findet flüchtigen Unfallfahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt derzeit gegen einen 35-Jährigen, der im Verdacht steht, am frühen Dienstagabend alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Gegen 17.45 Uhr wurde die Polizei über Notruf hinsichtlich eines möglichen Verkehrsunfalls auf der Karlstraße, Höhe Einmündung Silcherstraße, informiert. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass der betroffene Citroën C3 durch den Fahrer in der nahegelegenen Breitertstraße unverschlossen abgestellt worden war. Der weiße Citroën wies frische Unfallspuren sowie rote Lackantragungen an der Front auf, zudem waren mehrere Airbags ausgelöst. Auf der Rückbank des Fahrzeugs lagen das Kennzeichen und mehrere Fahrzeugteile aus dem Frontbereich des Citroën.

Im Verlauf daraus resultierenden Fahndungsmaßnahmen nach dem Unfallfahrer konnte dieser in Verbindung mit polizeilichen Ermittlungen letztendlich gegen 20 Uhr in der Alteburgstraße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Aufgrund einer Alkoholisierung von weit über einem Promille musste der 35-Jährige eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Der Sachschaden an seinem Pkw wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Der 35-Jährige äußerte gegenüber der Polizei, dass es in der Karlstraße, auf Höhe der dortigen Tankstelle, zu einem Auffahrunfall mit einem anderen Pkw gekommen sei. Angaben zu dem anderen Unfallbeteiligten konnte er jedoch nicht machen. Seitens des Polizeireviers Reutlingen werden daher mögliche Zeugen oder Unfallbeteiligte, die Angaben zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung des weißen Citroën C3 machen können, gebeten, sich telefonisch unter 07121/942-3333 zu melden. (pol)