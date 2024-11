Führerschein weg: 20-Jähriger fährt in Tübingen betrunken E-Roller

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Deutlich alkoholisiert war ein 20-Jähriger, der am frühen Mittwochmorgen in der Mohlstraße durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Der Heranwachsende war laut Polizei gegen 3.40 Uhr mit seinem Elektroroller auf der Mohlstraße unterwegs und wollte in die Hölderlinstraße einbiegen, wonach er von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen kontrolliert wurde. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab dabei einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der 20-Jährige sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)