Exhibitionist am Feldweg bei Tübingen belästigt Radfahrerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN: Am Freitagmittag ist es neben der K6900, auf dem Feldweg zwischen den Tübinger Ortsteilen Weilheim und Derendingen, zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Gegen 13.10 Uhr teilte eine 41-jährige Fahrradfahrerin über den Notruf mit, dass eine männliche Person auf dem Feldweg mit halb heruntergelassener Hose stehen würde. Diese würde Blickkontakt mit der Frau aufnehmen und an seinem Glied manipulieren.

Der bislang Unbekannte verließ die Örtlichkeit in Richtung Friedhof Derendingen. Die Person ist ca. 190 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur, dunkler Teint, circa 30 bis 40 Jahre alt und war mit einem olivgrünen Oberteil bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Rufnummer 07071/972-1400 entgegen. (pol)