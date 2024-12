Eskalation: 33-Jähriger in Eningen droht, sich und Polizisten umzubringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein 33 Jahre alter Mann hat am Freitagmorgen einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen in der Max-Planck-Straße ausgelöst. Kurz nach 10 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine randalierende Person im Eingangsbereich eines Firmengebäudes. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie den aggressiven 33-Jährigen auf einem Tisch liegend fest. Nachdem er den Beamten gegenüber drohte, diese umbringen zu wollen und in der Folge auch Suizid androhte, wurde er in Gewahrsam genommen und ihm Handschließen angelegt. Im Zug der polizeilichen Maßnahmen gab der 33-Jährige falsche Personalien an. Er wurde zur Unterbringung in eine Fachklinik eingewiesen. Der Mann sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (pol)