Ertappt und festgehalten: Ladendieb in Reutlingen versucht zu flüchten

Der Mann verstaute die Sachen in seinen Rucksack und unter seiner Jacke.

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Freitagabend gegen einen 40-jährigen Mann. Dieser entwendete laut Polizei am Freitagabend um 19.40 Uhr mehrere Waren aus einem Bekleidungsgeschäft in der Wilhelmstraße und verstaute sie in seinem Rucksack sowie unter seiner Jacke.

Als beim Verlassen des Ladens der Warensicherungsalarm auslöste, warf der 40-Jährige einen Teil der Beute weg und flüchtete. Ein 36-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes nahm die Verfolgung auf und konnte den Täter am Arm festhalten. Der Dieb wehrte sich und versuchte mehrfach seinen Verfolger wegzustoßen. Dies gelang ihm allerdings nicht, weshalb er kurze Zeit später an die eintreffenden Polizeistreifen übergeben werden konnte. Bei dem Vorfall blieben alle Beteiligten unverletzt. (pol)