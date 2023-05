Erneuter Unfall in der Dettinger Schlössleskurve - 33.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in der Schlössleskurve. Ein 58-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Uracher Straße in Richtung Dettingen unterwegs.

An der Einmündung mit der Metzinger Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von Dettingen in Richtung B28 fahrenden Audi A1 einer 36-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 33.000 Euro. (pol)