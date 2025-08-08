Erneuter Einbruch in Tübinger Gaststätte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Gaststätte in der Tübinger Herrenberger Straße ist am frühen Freitagmorgen eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 3.45 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, weil sie durch Einbruchsgeräusche geweckt worden waren und ein Motorrad samt Fahrer mit laufendem Motor vor der Gaststätte sahen. Kurz darauf rannte eine zweite, dunkel gekleidete Person von der Gaststätte zu dem Motorrad, das unmittelbar darauf flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Vor Ort stellte sich heraus, dass in die Gaststätte eingebrochen worden war.

Zum Diebesgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit den Einbrüchen vom Donnerstagmorgen im Tübinger Stadtgebiet besteht, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (pol)