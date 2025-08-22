Kostenloses Dauerparken in Tübingen bald vorbei

Der Hinweis »Außer Betrieb« ist wohl nur noch bis Mitte September aktuell: Mit einer Kulanzzeit von 14 Tagen bewirtschaftet die Stadt Tübingen ab dem 1. September auch die Parkplätze im Gewerbegebiet Unterer Wert.

TÜBINGEN. Es ist ein hehres Ziel: Tübingen will in fünf Jahren klimaneutral sein. Eine Maßnahme, um die schädlichen Emissionen so weit zu reduzieren, dass man mithilfe von Gegenmaßnahmen unterm Strich bei null rauskommt, ist die Parkraumbewirtschaftung. Die Idee: Durch die Ausweitung der gebührenpflichtigen Zonen sollen Besucher und Pendler lieber auf Bus oder Bahn umsteigen, und die Bewohner überlegen, ob sie sich das teuer abgestellte Auto nicht doch sparen wollen. Bewohnerparkausweise kosten immerhin zwischen 240 und 300 Euro im Jahr. Zum Vergleich: In Stuttgart kostet das Parken für Anwohner jährlich um die 30 Euro.

Zwei Wochen Kulanzzeit Ab Start der Parkraumbewirtschaftung haben Anwohner und Besucher zumeist zwei Wochen Zeit, sich an die neuen Umstände zu gewöhnen und einen Bewohnerparkausweis zu beantragen. Deshalb wird zu Anfang noch nicht kontrolliert. Wer keinen Anspruch auf einen Parkausweis hat, kann für 50 Euro ein Monatsticket kaufen. Das gleiche Angebot gilt auch für Pendler, die in einem betroffenen Gewerbebetrieb arbeiten. (pru)

Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Jahren und Monaten fleißig neue Gebiete ausgewiesen. Allein in diesem Jahr kamen einige Viertel und Straßen aus den Randbezirken des Stadtkerns hinzu, wo man in der nahen Vergangenheit noch ganztags das Auto kostenlos abstellen konnte. Wie beispielsweise in der Schwärzlocher Straße, nur knapp 10 Minuten zu Fuß von der Altstadt entfernt und besonders bei dort wohnhaften Studenten beliebt, die sich den Bewohnerparkausweis nicht leisten konnten oder wollten. Oder, die nach der ernüchternden Parkplatzsuche in der Altstadt das Handtuch geworfen haben.

Mit der Verpflichtung, ab September auch im Gewerbegebiet »Unterer Wert«, das sich entlang der Bismarck- und Eisenbahnstraße erstreckt, ein Ticket ziehen zu müssen, hat die Stadtverwaltung bald den gesamten Stadtkern abgedeckt. Laut Online-Stadtplan, den die Verwaltung stets mit aktuellen Informationen speist, folgt zum 1. November das vorerst letzte Gebiet am Bergfriedhof. »Mit den Gebieten 50 und 51 ab dem 1. September sowie dem Gebiet 210, voraussichtlich ab dem 1. November, ist der Parkraum im gesamten Stadtgebiet bewirtschaftet«, bestätigt die Stadtverwaltung. Der Stadtplan mit den eingezeichneten Gebieten zeigt: weiße Flecken auf der Tübinger Karte sind nur noch die Klinikgelände, Parkanlagen oder Feldwege. Außenliegende Stadtteile wie Pfrondorf oder Hagelloch sind ausgenommen und werden aktuell nicht bewirtschaftet.

Ausnahme ist die Altstadt

Das heißt aber nicht, dass kostenloses Parken im Stadtgebiet grundsätzlich nicht mehr möglich ist. »Die Parkraumbewirtschaftung findet nur montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr statt«, erklärt die Stadtverwaltung. In den Zeiten dazwischen und an Sonntagen könne man kostenlos in den Straßen parken. Ausgenommen davon sei lediglich die Altstadt - genauer: Tarifzone 1 - in der an jedem Tag in der Woche zwischen 8 und 20 Uhr ein Ticket gezogen werden muss. Das heißt aber auch: Kostenloses Dauerparken - so wie noch vor einigen Monaten in der Schwärzlocher Straße - ist nun im Stadtgebiet nicht mehr möglich.

Die vergleichsweise hohen Gebühren - ungefähr das zehnfache dessen, was in der Landeshauptstadt an jährlichen Parkgebühren verlangt wird - erklären sich aus der Nutzung des Geldes: Durch die Anwohnerparkausweise wird der kostenlose ÖPNV am Samstag gegenfinanziert, ebenso wie der Zuschuss, den Tübinger Bürger zum Deutschlandticket erhalten - immerhin 13 Euro, die weniger gezahlt werden müssen. Die Anwohner-Parkgebühren - daran hat Oberbürgermeister Boris Palmer in vergangenen Gemeinderatssitzungen nie einen Zweifel gelassen - sind unweigerlich an diese Posten zweckgebunden. (GEA)