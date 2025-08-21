Schätze aus 75 Jahren Radiogeschichte auf dem Tübinger Österberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Fabian Grob ist der letzte, der im alten SWR-Studio auf dem Tübinger Österberg seinen Platz räumen wird. Alle anderen sind schon ins schicke neue Studio nebenan umgezogen. Das Alleinsein sei er gewöhnt, sagt Grob. Im Großraumbüro nebenan sei es ihm eh viel zu unruhig. Er ist für die Bestandspflege zuständig. Jetzt arbeitet er an der endgültigen Auflösung des Archivs. Im Neubau ist dafür kein Platz mehr. Das Gedächtnis des Hörfunks ist mittlerweile digital. Viele Regalmeter Schallplatten müssen noch aussortiert werden. Peter Alexander, die Kastelruhter Spatzen, die Holzhackerbuam - wie fast alles im alten Studio erzählen auch sie von der Geschichte des Radios.

1954 wurde zum ersten Mal aus dem Funkhaus gesendet. Vier Jahre zuvor, am 24. Juli 1950, ging der SWF zum ersten Mal im Haus der Studentenverbindung Franconia auf Sendung. Das Herzstück im Innern des alten Funkhauses, das Studio 3, ist ein Kleinod aus der Rundfunkgeschichte. Der halbrunde Saal wird begrenzt von einer mobilen Holzwand. Je nach Bedarf können die einzelnen Holzelemente gedreht werden. Stoffbezug erzeugt einen anderen Raumklang als reines Holz. Eine Schreinertruppe aus Baiersbronn habe das handwerkliche Meisterstück gefertigt, erzählt Studioleiterin Sandra Müller. Einen der Schreiner hat sie zufällig in einem Urlaub kennengelernt.

Das modernste Radiostudio in Europa

Als das Studio gebaut wurde, war es das modernste in Europa. Jetzt sind seine Tage gezählt. Im Frühjahr 2026 wird das gesamte Funkhaus abgerissen. Bis es soweit ist, haben Polizei und Rettungshundestaffel der Malteser für Übungszwecke Interesse am Gebäude angemeldet.

Das alte Studio 3 wirkt heute zwar heimelig, aber deutlich aus der Zeit gefallen. Bis auf wenige Utensilien ist es mittlerweile leer geräumt. Ein großer Türkasten steht noch mitten im Raum. Ein Relikt aus den Zeiten, in denen auf dem Österberg eine ganze Reihe Hörspiele, vor allem schwäbische Mundart-Stücke, produziert wurden. Für Müller, die 1990 zum damaligen SWF kam, gehörte es noch zum Alltag, den Volksschauspieler Walter Schultheiß aus- und eingehen zu sehen. Sie selbst sprang immer mal wieder ein, wenn im Hintergrund Menschenstimme gefragt waren - als Statistin sozusagen.

Das alte Studio 3 mit Türkasten und verstellbare Holzwand. Hier wurden nicht nur Hörspiele produziert, sondern auch Jazzkonzerte veranstaltet. Foto: Irmgard Walderich Das alte Studio 3 mit Türkasten und verstellbare Holzwand. Hier wurden nicht nur Hörspiele produziert, sondern auch Jazzkonzerte veranstaltet. Foto: Irmgard Walderich

Der Türkasten ist übrigens ein Möbelstück, den es in dieser Form wohl nur im Rundfunk gibt. Verschiedene Arten von Türen sind hintereinander in einen Rahmen gebaut. An den Seiten gibt es unterschiedliche Rollos. Sie erfüllen allein den Zweck, passenden Geräusche für das entsprechende Hörspiel zu erzeugen. Im sogenannten schalltoten Raum ist ein kleiner Kiesweg aufgeschüttet. Hier konnten Schritte aufgenommen werden. Eine Schaufel mit Sandkasten steht in der Ecke. Stand im Drehbuch das Geräusch für Sandschippen, griff der Schauspieler zur Schaufel. Alte Tonbänder liegen bereit. Mit ihnen konnte ein Rascheln erzeugt werden, dass sich wie Laub anhört.

Utensilien zum Geräuschemachen. Alte Tonbänder rascheln wie Laub, wenn man in sie greift. Foto: Irmgard Walderich Utensilien zum Geräuschemachen. Alte Tonbänder rascheln wie Laub, wenn man in sie greift. Foto: Irmgard Walderich

Tagelang habe eine Hörspiel-Produktion gedauert, erinnert sich Müller. Zu Beginn wurde noch jedes Geräusch eigens für das Stück produziert. Später nahm man einzelne Geräusche auf LPs oder CDs auf und verwendete sie mehrfach. Heute sind sie digital hergestellt.

Radiomachen war früher deutlich handwerklicher

Für Müller ist der kleine Rundgang mit vielen Erinnerungen gespickt. Radiomachen war früher deutlich handwerklicher. Der Weg führt an einem Schnittpult vorbei, an dem sie selbst noch Bänder geschnitten und wieder aneinander gefügt hat. Man lernte dabei, sehr genau zu hören, erzählt die Studioleiterin. Tonbänder wurden von einem zum anderen Raum getragen, je nachdem in welcher Sendung sie gerade benötigt wurden. Übernahm der SWF aus anderen Studios Beiträge, schaltete die Telekom eine besondere Leitung. Ein Mitarbeiter musste sich rechtzeitig einfinden, um die Sendung entgegenzunehmen. Heute übernimmt das alles der Computer. Auch schwere Aufnahmegeräte gibt es nicht mehr. Ein Smartphone reicht aus.

Reporter in den 50er-Jahren waren mit einem derartigen Aufnahmegerät ausgestattet. Sieben Kilogramm wiegt das gute Stück. Foto: Irmgard Walderich Reporter in den 50er-Jahren waren mit einem derartigen Aufnahmegerät ausgestattet. Sieben Kilogramm wiegt das gute Stück. Foto: Irmgard Walderich

Das alte Studio ist aber nicht nur ein Stück Technik- sondern auch Nachkriegsgeschichte. Dass ein weiteres Radiostudio so nah an Stuttgart gebaut wurde, lag an den politischen Verhältnissen: Zwischen Stuttgart und Tübingen verlief die Grenze der Besatzungsmächte. Der SWF in Tübingen sendete aus der französischen, der SDR in Stuttgart aus der amerikanischen Zone. »Wir waren der äußerste Vorposten für die landespolitischen Themen«, erzählt Müller. Regelmäßig flog der amtierende Ministerpräsident mit dem Hubschrauber auf dem Österberg ein. Regionale Politikgrößen versammelten sich bei den legendären Wiesenfesten vor dem Studio.

Erst im Jahr 2000 fusionierte der SWF mit dem SDR. Das war kein leichtes Unterfangen, erzählt Müller. Schließlich trafen mit den beiden Sendern auch zwei Unternehmenskulturen aufeinander.

Neues modernes Gebäude mit Dachterrasse

Seit 17. Juli wird aus dem neuen Funkhaus gesendet. Es wirkt modern, aber im Vergleich zum alten Studio auch etwas steril. Für Wiesenfeste gibt es kein Grundstück mehr. Das Gelände wurde verkauft. Dort werden Wohnungen entstehen. Der grünen Studio-Terrasse trauert die Studioleiterin noch etwas nach. Im neuen Gebäude gibt es keinen Außenbereich mehr, sondern nur eine Dachterrasse. Aber alles in allem ist sie froh, »dass ich die alte Hütte los bin«. Die Klimaanlage habe im alten Gebäude nur sehr bescheiden funktioniert. Im Erdgeschoss war es im Sommer zu kalt, in den oberen Geschossen heizten sich die Räume dagegen unerträglich auf. Und dennoch: Für viele Mitarbeiter im Studio ist es auch ein Abschied mit Wehmut, sagt Müller. Das ein oder andere Tränchen wird vielleicht vergossen werden, wenn der Abrissbagger kommt. (GEA)