Erneut Einbruch in Reutlinger Schule: Zusammenhang mit anderem Fall?

REUTLINGEN. Vermutlich ein kleinerer Bargeldbetrag ist einem Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in die Hände gefallen. Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen 18 Uhr und 6.45 Uhr gewaltsam in eine Schule in der Bismarckstraße ein und brach im weiteren Verlauf auch die Tür zum Sekretariat auf. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Täter offenbar auf etwas Bargeld, das er mitgehen ließ. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und prüft dabei auch mögliche Zusammenhänge mit dem Einbruch in eine Schule in der Mittnachtstraße. (pol)