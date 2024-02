Einbrecher lässt Bargeld aus Reutlinger Schule mitgehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Schule in der Mittnachtstraße in Reutlingen ist in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Das berichtet die Polizei. Der Täter gelangte durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude und öffnete im Inneren auch mehrere Schränke und Schubladen gewaltsam. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge ließ der Unbekannte auf seiner Suche nach Wertgegenständen Bargeld mitgehen. Außerdem hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (pol)