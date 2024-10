Er randalierte und warf Steine auf Autos: Mann in Reutlingen festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein offensichtlich psychisch auffälliger 25-Jähriger musste am Donnerstagvormittag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Mehrere Anrufer wählten gegen elf Uhr den Notruf, nachdem der Mann zwischen dem Listplatz und der Einmündung Unter den Linden randaliert und unter anderem mit Steinen nach auf der Karlstraße fahrenden Fahrzeugen geworfen haben soll.

Die Beamten trafen den 25-Jährigen im Bereich des Listplatzes an. Der renitente Mann musste in der Folge zu Boden gebracht und geschlossen werden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Anschließend wurde er in eine Fachklinik gebracht. Zur Anzahl der beschädigten Fahrzeuge sowie zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. (pol)